Links piratas e rádios: como foi a transmissão de CSA 1 x 1 Palmeiras

O empate em 1 a 1 entre Palmeiras e CSA, em Alagoas, na tarde desta quarta-feira, 1º, pela segunda rodada do Brasileirão, representou um marco histórico nas transmissões esportivas no país. Pelo fato de o campeão brasileiro não ter assinado com o grupo Globo para TV aberta nem para pay-per-view, o jogo não foi televisionado por nenhuma emissora – ao menos as “tradicionais”. Links piratas, com imagens feitas por torcedores no estádio Rei Pelé, se espalharam pelas redes sociais, mas foram rapidamente excluídos por infringirem as normas de direitos autorais.

Com a inusitada ausência da TV, a maioria dos torcedores palmeirenses teve de recorrer ao rádio, como no passado. Transamérica e Bandeirantes foram as rádios paulistas que enviaram equipes para Maceió. Outra possibilidade era ouvir a partida em rádios alagoanas e via internet, por meios como a Web Rádio Verdão. O Palmeiras também enviou seus profissionais de mídia ao nordeste e transmitiu à partida pelos canais de Youtube e Facebook da TV Palmeiras – a imagem mostrava o narrador e a comentarista nas cabines do estádio.

Especialmente na primeira etapa, links piratas fizeram sucesso entre os torcedores. A página mais indicada foi o canal de YouTube “TV Glauber”, que teve tempo de transmitir o gol de Raphael Veiga, antes de ser retirada do ar por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, assim como outras transmissões clandestinas.

Globo e Palmeiras ainda negociam um acordo de transmissão. O atual campeão nacional exige receber a mesma porcentagem – ou a menos um valor mais próximo – de Corinthians e Flamengo. A emissora não concorda com a reivindicação, mas se mostrou aberta a seguir negociando em seu último comunicado.

Caso não haja entendimento, o Palmeiras só terá 12 de seus 38 jogos transmitidos, todos pela TV a cabo – os duelos de ida e volta com Santos, Internacional, Ceará, Fortaleza, Bahia e Athletico Paranaense, as outras equipes que fecharam com a Turner (Esporte Interativo), que transmitirá seus jogos no canal TNT.