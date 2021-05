Libertadores: Fred iguala marca histórica e Fluminense vence Santa Fe

As coisas vão bem, obrigado, para o Fluminense na Libertadores. O Tricolor venceu o Santa Fe, da Colômbia, na noite desta quarta-feira, 12, por 2 a 1, de virada, no Maracanã. A segunda vitória na competição veio com direito a marca histórica do capitão Fred.

Aos 37 anos, o atacante chegou a 22 gols no torneio – 12 deles com a camisa do time carioca – e igualou Célio, atacante que virou ídolo do Nacional-URU, como o terceiro maior artilheiro brasileiro. O pentacampeão do mundo com a seleção em 2002 Luizão marcou 29 vezes e é o líder da lista. Palhinha, campeão da Libertadores com o Cruzeiro em 1976, é o segundo com 25 bolas na rede.

Maiores artilheiros brasileiros na Libertadores: 🥇 Luizão (penta em 2002): 29 gols

🥈 Palhinha (campeão pelo Cruzeiro em 1976): 25 gols

🥉 Célio (atacante que defendeu o Nacional-URU): 22 gols

🥉 FRED: 22 GOLS Aos 37 anos, o atacante do @FluminenseFC segue fazendo história. Continua após a publicidade — Alexandre Senechal (@alesenechal) May 13, 2021

A partida não começou fácil para o Fluminense. Nos primeiros minutos, o Santa Fe pressionou e teve chances de abrir o placar. O time de Roger Machado conseguiu se segurar e o primeiro tempo acabou sem gols.

Bola na rede, só na segunda etapa. E os colombianos marcaram primeiro. Jersson González aproveitou belo passe de Porras para abrir o placar aos 12 minutos. Logo depois, aos 14, Fred apareceu. Assim como no jogo contra o River Plate, também no Maracanã, o atacante balançou as redes após o Flu sair atrás no placar, após pela jogada da joia Kayky.

Caio Paulista decretou a virada aos 31 minutos. Cazares fez um ótimo lançamento e deixou o atacante na cara do gol. Ele bateu na saída do goleiro Castellanos e fechou o placar no Maracanã.

A combinação de resultados ajudou o Fluminense. O River Plate buscou o empate contra o Junior Barranquilla já nos acréscimos e somou apenas um ponto. Os brasileiros são os líderes do grupo D da Libertadores com oito pontos, dois a mais que os argentinos. O Junior Barranquila soma apenas três e o Santa Fe é o lanterna da chave com dois. Uma vitória simples contra o Junior, novamente no Maracanã no próximo dia 18, classifica o Flu para as oitavas.