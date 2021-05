Libertadores: Com time reserva, São Paulo empata e adia classificação

O São Paulo poupou seus titulares para o confronto da quarta rodada da Libertadores e não conseguiu a classificação antecipada. Com um time alternativo, o Tricolor paulista empatou por 1 a 1 com o Rentistas na noite desta quarta-feira, 12, no estádio Centenário, na capital uruguaia Montevidéu.

Logo no início do jogo, brilhou a estrela de um estreante. O lateral-direito Orejuela se antecipou após cobrança de escanteio de Igor Gomes e abriu o placar aos três minutos. O empate do Rentistas veio também com um gol de um defensor. O zagueiro González Lamas aproveitou bola mal rebatida pela defesa do Tricolor e decretou o empate aos 12 minutos do primeiro tempo.

O São Paulo até poderia ter saído com a vitória. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Rojas cruzou na área e Sosa colocou a mão na bola. Pênalti. Vitor Bueno bateu e o goleiro Rossi voou no canto direito para fazer a defesa. A equipe de Hernán Crespo ainda perdeu outras boas chances, mas não conseguiu sair do 1 a 1.

O resultado recolocou o São Paulo na liderança do grupo E – a vitória do Racing sobre o Sporting Cristal na terça-feira, 11, tinha levado aos argentinos a oito pontos, a mesma pontuação dos brasileiros, que ficam em primeiro pelos critérios de desempate. Caso vença os argentinos na próxima rodada, no dia 18, no Morumbi, o Tricolor garante a vaga nas oitavas de final.

Enquanto os reservas atuavam na Libertadores, os titulares ficaram em São Paulo e treinaram na manhã desta quarta-feira no centro de treinamento da Barra Funda. O próximo compromisso da equipe é decisivo no Campeonato Paulista. O Tricolor enfrenta a Ferroviária pelas quartas de final do Estadual na próxima sexta-feira, 14, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi.