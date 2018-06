Liberado para disputar a Copa, Guerrero treina com seleção peruana

Um dia após a Justiça suíça anular a decisão de suspensão por doping da Corte Arbitral do Esporte, o atacante Paolo Guerrero se juntou à seleção peruana e treinou com seus companheiros na Áustria, onde a equipe se prepara para a disputa da próxima Copa do Mundo na Rússia.

O jogador foi punido por doping pela presença da substância benzoilecgonina, metabólito da cocaína, no exame. A pena era de seis meses e foi aumentada para 14 após a Agência Mundial Antidoping (Wada) recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Na última quinta-feira, com vitória em processo na Justiça Comum suíça, o jogador conseguiu a anulação da sanção.

Os peruanos já haviam divulgado uma lista com 23 jogadores, mas Guerrero herdará uma dessas vagas na versão final, que será divulgada na próxima segunda-feira. O atacante já está disponível para disputar os amistosos preparatórios para o Mundial, contra Arábia Saudita, no domingo, e Suécia, dia 9. A estreia na Copa será em 16 de junho, contra a Dinamarca, em Saransk.