Lesionado, Neymar é cortado da seleção brasileira para a Copa América

O atacante Neymar está cortado da seleção brasileira para a disputa da Copa América de 2019. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, na madrugada desta quinta-feira 6, que o atacante deixa o grupo após sofrer uma entorse no tornozelo direito durante amistoso contra o Catar, vencido pela equipe de Tite por 2 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ao longo da semana, o atleta teve seu nome envolvido em uma denúncia de estupro, sobre a qual prestará depoimento no Rio de Janeiro nesta sexta-feira.

Depois de dias conturbados, o atacante entrou em campo apoiado pela torcida brasiliense. Mas, logo, aos 16 minutos do primeiro tempo, deixou o campo lesionado ao torcer o tornozelo direito, em uma dividida com o volante Assim Madibo.

Encaminhado para um hospital, Neymar foi avaliado e submetido a exames complementares de imagem que confirmaram a ruptura ligamentar no tornozelo, impedindo uma recuperação em tempo hábil. O Brasil estreia no torneio no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Morumbi.

“Devido a gravidade da lesão, Neymar não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da Copa América Brasil 2019. A partir desta quinta-feira (06), a comissão técnica da Seleção Brasileira iniciará a definição de um substituto”, informou a CBF em nota.