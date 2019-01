Marcelo é o único brasileiro em lista de melhores do ano do ‘L’Équipe’

O jornal esportivo francês L’Équipe anunciou nesta quinta-feira a seleção dos melhores jogadores de 2018, entre eles o croata Luka Modric, o argentino Lionel Messi, o português Cristiano Ronaldo, e apenas um brasileiro, o lateral-esquerdo Marcelo.

A escalação foi definida a partir de votos de jornalistas, e tem quatro jogadores que estiveram na última temporada no Real Madrid, atual campeão europeu, dois no Liverpool, vice, dois do Chelsea, um de Atlético de Madri, um do Barcelona e um do Paris Saint-Germain.

O único que trocou de camisa no meio deste ano foi Cristiano Ronaldo, agora atacante da Juventus.

Os brasileiros figuraram no ‘top-10’ de quase todas as posições, com exceção apenas da lateral-direita, disputa vencida por Trent Alexander-Arnold.

Na lateral-esquerda, Marcelo levou a melhor sobre o francês Lucas Hernández. Alex Sandro terminou em terceiro, enquanto Filipe Luís foi o nono.

Fora do grupo de três escolhidos, Neymar ficou atrás do egípcio Mohamed Salah.

Confira a seleção do ano :.

Goleiro: Jan Oblak.

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Raphael Varane, Virgil Van Dijk e Marcelo.

Volantes: Luka Modric e N’Golo Kanté.

Meias-atacantes: Kylian Mbappé, Lionel Messi e Eden Hazard.

Centroavante: Cristiano Ronaldo.