Lateral Daniel Alves tem acerto verbal com o São Paulo, diz site

O lateral Daniel Alves, capitão da seleção brasileira na conquista da última Copa América, negocia com o São Paulo e, segundo informações do portal Goal.com, já teria um acerto verbal para defender o clube do Morumbi. O ex-jogador do Paris Saint-Germain, que passa férias em Fortaleza, teria aceitado um acordo válido por três anos e é esperado na capital paulista nos próximos dias para oficializar o acordo, de acordo com o site.

Procurada por VEJA, a assessoria do jogador disse desconhecer o acordo e limitou-se a afirmar que o empresário de Daniel Alves, Fransérgio Ferreira, está na Europa negociando seu futuro. Dirigentes do São Paulo não quiseram comentar o assunto.

Daniel Alves, campeão e eleito o melhor jogador da Copa América, está sem clube depois de ter deixado o Paris Saint-Germain ao fim da última temporada. Suas atuações no torneio continental fizeram crescer o interesse de gigantes europeus como Inter de Milão e Juventus.

Daniel, no entanto, tem preferência por um contrato mais longo, o que pode ser um trunfo do São Paulo. Além disso, pesa o fato de o jogador baiano ser são-paulino confesso. Ele não atua no futebol brasileiro desde 2002, quando deixou o Bahia, clube que o revelou, para brilhar por Sevilla, Barcelona, Juventus e PSG.