Nove vezes campeã italiana de forma consecutiva, a Juventus segue falhando em sua principal missão, o de reconquistar a Europa depois de 24 anos. Jogando em Turim, sem presença de público, cumprindo o protocolo de segurança da pandemia de coronavírus, o time da casa venceu o Lyon por 2 a 1 na tarde desta sexta-feira, 6, mas foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa devido ao critério do gol qualificado. A equipe francesa, que conta com os brasileiros Bruno Guimarães, Thiago Mendes e Marcelo, havia vencido o jogo de ida, há cinco meses, por 1 a 0.

Cristiano Ronaldo, que entrou “mordido” depois de perder três premiações individuais da temporada, até fez sua parte com dois gols, mas não conseguiu evitar a eliminação precoce da equipe dirigida por Maurizio Sarri, que entrou na competição como uma das favoritas, mas jamais manteve regularidade. No ano passado, já com CR7 no elenco, a equipe perdeu nas quartas diante de outra “zebra”, o Ajax.

Os gols na primeira etapa saíram em duas penalidades controversas assinaladas com o auxílio do VAR. Primeiro, aos 19 minutos, em carrinho de Betancur em Aouar; na cobrança, de cavadinha, Memphis Depay pôs o Lyon na frente e deixou a Juventus em situação complicadíssima. Aos 42, em cobrança de falta, a arbitragem assinalou pênalti por mão na bola de Depay. Cristiano Ronaldo bateu e empatou.

Logo no início da segunda etapa, o astro português virou a partida em jogada individual, um chute forte de canhota, de fora da área. A eneacampeã italiana precisava de mais um gol e foi para cima. Cristiano chegou perto, em cabeçada para fora, e, aos 47, teve nova em chance em cobrança de falta, mas mandou na barreira.

Na próxima fase, o x encara o Manchester City, que nesta sexta-feira eliminou o Real Madrid, na Inglaterra, com mais uma vitória por 2 a 1, mesmo placar do jogo de ida. Ainda pelas oitavas de final, no sábado 8, o Barcelona receberá o Napoli, no Camp Nou, depois de empate em 1 a 1 na Itália, enquanto o Bayern de Munique precisa apenas confirmar sua vaga diante do Chelsea, na Alemanha, depois de ter vencido em Londres por 3 a 0.

A partir da próxima fase, o torneio ocorrerá em novo formato, todo em Lisboa, com quartas de final, semi e final em jogo único. Os chaveamentos já estão definidos. O vencedor do confronto entre PSG e Atalanta enfrentará na semifinal o vencedor de Atlético de Madri e Red Bull Leipzig.

