Jorge Jesus: ‘Tenho grande orgulho de ter montado essa equipe’

Jorge Jesus fez questão de exaltar a partida do Flamengo após a derrota na final do Mundial de Clubes para o Liverpool neste sábado, em jogo disputado no Khalifa International Stadium, em Doha no Catar. Chateado por não ter saído com a taça, o técnico português não criticou seus jogadores. Preferiu elogiar a partida do Rubro-Negro.

“Tenho um grande orgulho de ter montado uma equipe com muita qualidade. Jogamos com o campeão da Champions, a equipe que é a considerada a melhor do nível. Foi um grande jogo das duas equipes”, afirmou em entrevista ainda no gramado logo após o final da partida.

Jesus lamentou a chance perdida pelo garoto Lincoln, aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, que poderia levar a decisão para os pênaltis, e explicou as substituições. “Fomos mexendo porque havia jogadores com fadiga do jogo. E para ter dois jogadores de velocidade aos lados [Vitinho e Bruno Henrique]. Tivemos que tirar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta porque eles não conseguiam mais chegar à frente”.

O treinador também falou sobre o gol marcado por Roberto Firmino, aos oito minutos do primeiro tempo da prorrogação. “Jogamos contra a melhor equipe do mundo e sabíamos que quem fizesse o gol seria o vencedor. Tomamos o gol no contra-ataque. Estávamos prevenidos para isso, mas a qualidade individual foi determinante”.