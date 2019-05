Jogadores se solidarizam com Sidão; Globo pede perdão e muda prêmio

Responsável por uma falha grave na derrota por 3 a 0 contra o Santos, o vascaíno Sidão foi premiado pela TV Globo como “Craque do Jogo” em eleição promovida pela internet neste domingo. Após a situação constrangedora no Pacaembu, a emissora pediu desculpas e mudou o formato da premiação. Antes, o comentarista Walter Casagrande já havia pedido perdão publicamente ao atleta.

“O goleiro é um profissional de alto nível no futebol brasileiro que estava em seu ambiente de trabalho depois de uma jornada difícil. Reconhecemos que a entrega do troféu não foi adequada na ocasião e agradecemos a educação de Sidão no momento de tensão”, diz a nota.

A partir de quarta-feira, data do início das oitavas de final da Copa do Brasil, a escolha do Craque do Jogo será feita de maneira diferente. O público, antes soberano, continuará com direito a voto por meio da Internet, mas, para evitar novas controvérsias, os comentaristas também participarão da eleição.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o Santos usou versos do grupo Revelação para prestar solidariedade a Sidão. “Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar!”, escreveu o clube.

Em tom crítico, os atletas do Palmeiras também se manifestaram por redes sociais com a seguinte mensagem: “Nós, jogadores do Palmeiras, repudiamos a brincadeira de mau gosto feita com o Sidão. Nós temos de dar o exemplo de saber perder, mas ser expostos ao ridículo é inaceitável”.

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, também se manifestou no stories de sua conta no Instagram e considerou “muito triste” o episódio.

“Muito triste ver essas coisas. Faz parte ter um dia ruim, mas nem por isso por fazer essas coisas. Você é grande, craque! Acredite em quem acreditou em você no começo: sua família e seus amigos de verdade!”, disse Neymar.

Confira o comunicado do Grupo Globo sobre Sidão na íntegra:

A partir da próxima quarta-feira, quando começam as oitavas de final da Copa do Brasil, a votação do Craque do Jogo terá um novo formato. O público seguirá tendo voz através das enquetes na página globoesporte.com/craque, agora em companhia dos comentaristas da TV Globo, que terão direito a voto.

Neste domingo, houve movimento na internet para votação em massa em Sidão na enquete do jogo entre Santos e Vasco, que acabou com vitória do Peixe por 3 a 0. A zoeira começou depois do erro do goleiro vascaíno no primeiro gol santista. Na saída do campo, Sidão, abatido mas educado, reconheceu a falha e recebeu o troféu de Craque do Jogo.

Sem deixar de reconhecer a opinião do público, a mudança no formato tem o objetivo de premiar os jogadores que tiveram atuação de destaque em cada partida.

O Grupo Globo aproveita para pedir desculpas a Sidão pela situação de constrangimento ao fim do jogo no Pacaembu. O goleiro é um profissional de alto nível no futebol brasileiro que estava em seu ambiente de trabalho depois de uma jornada difícil. Reconhecemos que a entrega do troféu não foi adequada na ocasião e agradecemos a educação de Sidão no momento de tensão.

