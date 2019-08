Jogadores do Barcelona ganham R$ 2,2 mi em torneio de pôquer

Enquanto o Barcelona faz as contas para tentar contratar Neymar, dois de seus jogadores aproveitaram as horas vagas para faturar. O zagueiro espanhol Gerard Piqué e o volante chileno Arturo Vidal embolsaram quase meio milhão de euros em um torneio de pôquer disputado na segunda-feira 26, no Cassino Barcelona.

Piqué faturou 352.950 euros (1,62 milhão de reais) e terminou em segundo na mesa final do evento. O vencedor foi o espanhol Juan Pardo, que levou 491.600 euros (2,25 milhões de reais). Vidal terminou na quinta posição e ganhou 134.460 euros (617.000 reais), informaram os organizadores do torneio.

Esta é a primeira vez que Vidal participa do European Poker Tour (EPT) de Barcelona, torneio regularmente frequentado por Piqué.