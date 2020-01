Japonês Honda fecha com o Botafogo e já manda recado em português

A ansiedade do torcedor do Botafogo terminou em final feliz nesta sexta-feira 31. O meio-campista japonês Keisuke Honda assinou contrato com o clube carioca até o fim da temporada 2020 e já arriscou algumas palavras em português para retribuir o carinho que recebeu da torcida nas redes sociais nos últimos dias.

“Oi, tudo bem? Eu sou Keisuke Honda, muito prazer. Eu jogo (no) Botafogo. Vamos (nos) ver no Rio de Janeiro. Até logo, obrigado. Tchau, tchau”, afirmou o meia de 33 anos, que disputou as Copas de 2010, 2014 e 2018 pelo Japão e passou por clubes como CSKA Moscou, Milan e Pachuca, do México. Seu último clube foi o Vitesse, da Holanda.

O clube também confirmou o acerto com um vídeo divertido, inspirado no desenho japonês “Pokémon”, em um jogo de gameboy.

O meia, especialista em bolas paradas, jogou profissionalmente até o início do ano passado, no Melbourne Victory, da Austrália, e, então, fez quatro jogos pelo Vitesse, da Holanda.

Em agosto de 2019, Honda surpreendeu ao ser anunciado como técnico da seleção do Camboja, mas a passagem não durou muito e a proposta do Botafogo interessou o meia a retomar a carreira como jogador.