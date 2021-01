Incêndio atinge o estádio Castelão, em Fortaleza

Um incêndio em cabines de rádio do estádio de futebol Castelão, em Fortaleza (CE), assustou os moradores e pessoas que passavam próximas a arena.

Mesmo do lado de fora era possível visualizar as intensas chamas e muita fumaça. Informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que não há vítimas.

O estádio é o principal da capital e recebe os jogos dos clube. Está prevista para acontecer hoje, às 16h, a partida entre Floresta, da cidade, contra o Mirassol, de São Paulo. É a final do campeonato da Série D.