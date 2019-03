Imprensa catalã fala em ‘fracasso de Neymar’; franceses reclamam do VAR

Os jornais da Europa tiveram posições distintas, nesta quinta-feira, 7, para justificar a eliminação do Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O clube francês foi derrotado pelo Manchester United, em Paris, semanas depois de uma vitória por 2 a 0 na Inglaterra. Enquanto os jornais franceses criticaram o árbitro de vídeo (VAR), os jornais catalães criticaram o ex-jogador do Barcelona, Neymar, que lesionado, assistiu à partida das arquibancadas, dias depois de curtir o Carnaval no Brasil.

No dia em que Neymar completa dez anos de carreira, o jornal Sport fez reportagens criticando duramente o brasileiro. Em uma delas, afirma que o camisa 10 pode ser punido pela Uefa, entidade que comando o futebol europeu, por ter reclamando da arbitragem após o jogo desta quarta, 6. “Isso é uma vergonha! Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando lance em câmera lenta. Isso não existe. Como o cara vai colocar a mão de costas? Vai para a PQP!”, disse o brasileiro em seu Instagram após a partida. De acordo com o artigo 11 da Uefa, Neymar poderia ser punido de uma a três partidas por sua ação.

No artigo “Neymar, a história de um fracasso“, o jornal critica a decisão do jogador de trocar o Barcelona pelo PSG. Os catalães lembram que o brasileiro passou de um jogador que lutava pela Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo, a um “jogador fracassado” no PSG e na seleção brasileira, com a decepção na última Copa do Mundo e duas eliminações após lesão na Liga dos Campeões. O Sport criticou a presença do brasileiro no Carnaval brasileiro na última semana e lembrou que ele só esteve no estádio Parc de Princes, nesta quarta, por um pedido do treinador Thomas Tuchel.

Em quatro temporadas no Barcelona, Neymar perdeu 26 partidas por lesão, enquanto em uma temporada em meia no PSG, foram 36, de acordo com levantamento do jornal francês L´Équipe, republicado pelo Sport.

Apesar do levantamento do L´Équipe, os jornais franceses não colocaram em Neymar a culpa pela eliminação do PSG, focando na decisão da arbitragem de assinalar pênalti de Presnel Kimpembe, com auxílio do árbitro de vídeo (VAR). O jornal Le Monde perguntou se o VAR é eficaz e questionou a aplicação da regra na partida do PSG, enquanto o L´Équipe e o Le Figaro apenas relataram as críticas de Neymar ao recurso tecnológica, e lembraram que o jogador pode ser punido pela Uefa por isso. Em suas tradicionais notas dos atletas, o L’Équipe foi impiedoso e deu 2 para Gianluigi Buffon, que falhou no segundo gol do United, e 3 para o astro Kylian Mbappé.