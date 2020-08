Corinthians fecha naming rights da Arena com Hypera Pharma

O Corinthians finalmente conseguiu negociar um patrocínio para a sua Arena. Depois de seis anos de negociações frustradas, desde a inauguração do estádio para a Copa do Mundo no Brasil em 2014, o clube chegou a um acordo com a Hypera Pharma para ser a dona dos naming rights, ou seja, batizar o estádio no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. A informação foi publicada pelo site UOL e confirmada por PLACAR.

A Arena Corinthians agora passará a levar o nome de uma das marcas no guarda-chuva da Hypera Farma: a Neo Química. O laboratório farmacêutico e o clube paulista foram parceiros entre 2010 e 2011, quando a empresa foi a patrocinadora master da camisa da equipe e teve Ronaldo Fenômeno como um dos seus principais garotos-propaganda.

O presidente corintiano Andres Sanchez já havia falado sobre o negócio em sua conta no Twitter no último domingo, 23. O mandatário do clube disse, entretanto, que a marca nunca esteve presente na camisa do time. De acordo com informações do site Meu Timão, os conselheiros do Corinthians estavam apostando no nome da Neo Química desde o início desta semana.

Estamos bem perto. Jaja vem, mas nunca esteve na camisa do Timão Continua após a publicidade — Andres Sanchez (@andresanchez63) August 23, 2020

A informação foi confirmada a PLACAR por fontes ligadas às negociações. Corinthians e Hypera Pharma não confirmam o acordo publicamente.