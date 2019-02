Higuaín empata com CR7 na Chuteira de Ouro

O argentino Gonzalo Higuaín ajudou o Napoli a vencer no final de semana. Ao marcar, de pênalti, na vitória de 1 x 0 do Palermo, fora de casa, o atacante chegou aos 54 pontos e conseguiu empatar com Cristiano Ronaldo na Chuteira de Ouro.

Cada um deles tem 27 gols por seus campeonatos nacionais e são artilheiros do torneio. Higuaín tem 27 gols no Italiano, enquanto CR7 tem 27 no Espanhol.

Contudo, nesta segunda-feira (14), o brasileiro Jonas passou os dois, ao marcar duas vezes diante do Tondela, chegando a 28 gols no Campeonato Português, outro que tem peso 2, somando 56 pontos.

Quem mais cresceu na lista nessa rodada foi o sueco Zlatan Ibrahimovic que marcou quatro na goleada de 9 x 0 do PSG sobre o Troyes, dando o título francês ao clube. Com os quatro gols, Ibra também chegou a 27 gols no Campeonato Francês. Mas este, por ter peso apenas 1,5, chegou aos 40,5 pontos, na oitava colocação.

Veja os líderes da Chuteira de Ouro

1° – Jonas (BRA) – Benfica-POR – 28 gols – 56 pontos2° – Gonzalo Higuaín (ARG) – Napoli-ITA – 27 gols – 54 pontos2° – Cristiano Ronaldo (POR) – Real Madrid-ESP – 27 gols – 54 pontos4° – Luis Suárez (URU) – Barcelona-ESP – 26 gols – 52 pontos5° – Robert Lewandowski (POL) – Bayern de Munique-ALE – 24 gols – 48 pontos6° – Lionel Messi (ARG) – Barcelona-ESP – 22 gols – 44 pontos6° – Pierre Aubameyang (GAB) – Bourussia Dortmund-ALE – 22 gols – 44 pontos8° – Zlatan Ibrahimovic (SUE) – PSG-FRA – 27 gols – 40,5 pontos8° – Eran Zahavi (ISR) – Maccabi Tel Aviv-ISR – 27 gols – 40,5 pontos10° – Neymar (BRA) – Barcelona-ESP – 20 gols – 40 pontos10° – Islam Slimani (ARL) – Sporting-POR – 20 gols – 40 pontos