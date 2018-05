Grupo F: os convocados do México para a Copa

A seleção do México anunciou nesta segunda-feira sua pré-lista de convocados para a Copa do Mundo de 2018. A equipe comandada pelo técnico Juan Carlos Osorio vai contar com o zagueiro veterano Rafa Márquez e o atacante Javier Hernández, também conhecido como Chicharito.

Confira a pré-lista do México:

Goleiros

Jesús Corona – Cruz Azul (México)

Guillermo Ochoa – Standard Liége (Bélgica)

Alfredo Talavera – Toluca (México);

Defensores

Héctor Moreno – Real Sociedad (Espanha)

Miguel Layún – Sevilla (Espanha)

Diego Reyes – Porto (Portugal)

Néstor Araujo – Santos Laguna (México)

Hugo Ayala – Tigres (México)

Carlos Salcedo – Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Jesús Gallardo – Unan – (México)

Oswaldo Alanís – Chivas (México)

Edson Álvarez- América (México)

Rafael Marquez – Atlas (México);

Meias

Jonathan Dos Santos – Los Angeles Galaxy (Estados Unidos)

Giovani Dos Santos – Los Angeles Galaxy (Estados Unidos)

Andrés Guardado – Betis (Espanha)

Héctor Herrera – Porto (Portugal)

Javier Aquino – Tigres (México)

Jürgen Damm – Tigres (México)

Marco Fabián – Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Jesús Molina – Monterrey (México)

Erick Gutiérrez – Pachuca (México);

Atacantes

Hirving Lozano – PSV (Holanda)

Jesús Manuel Corona – Porto (Portugal)

Raúl Jiménez – Benfica (Portugal)

Javier Hernández – West Ham (Inglaterra)

Oribe Peralta – América (México)

Carlos Vela – Los Angeles FC (Estados Unidos).