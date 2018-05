Grupo D: os convocados da Nigéria para a Copa

Nesta segunda-feira, a seleção da Nigéria anunciou sua pré-convocação para a Copa do Mundo de 2018. Entre os 30 selecionados pelo técnico Salisu Yusuf, estão o veterano Obi Mikel, ex-Chelsea e o experiente Victor Moses, atual lateral direito do clube londrino. Outros jogadores que participam do Campeonato Inglês também aparecem na pré-lista nigeriana, como Wilfried Ndidi e Kelechi Iheanacho, ambos do Leicester City.

Confira a pré-lista de convocados:

Goleiros

Ikechukwu Ezenwa (Enyiba International – Nigéria)

Daniel Akpeyi (Chippa United – África do Sul)

Francis Uzoho (Deportivo La Coruña)

Dele Ajiboye (Warri Wolves – Nigéria)

Defensores

William Ekong (Bursaspor)

Leon Balogun (Mainz)

Olaoluwa Aina (Hull City)

Kenneth Omeruo (Kasimpasa)

Bryan Idowu (Amkar Perm – Rússia)

Chidozie Awaziem (Nantes)

Abdullahi Shehu (Bursaspor)

Elderson Echiejile (Cercle Brugge)

Tyronne Ebuehi (Den Haag – Holanda)

Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv – Bulgária)

Meias

John Obi Mikel (Tianjin Teda – China)

Ogenyi Onazi (Trabzonspor – Turquia)

John Ogu (Hapoel Beer Sheva – Israel)

Wilfried Ndidi (Leicester, Inglaterra)

Uche Agbo (Standard Liége, Bélgica)

Oghenekaro Etebo (Las Palmas, Espanha)

Joel Obi (Torino, Itália)

Mikel Agu (Bursaspor, Turquia)

Atacantes

Odion Ighalo (CC Yatai – China)

Ahmed Musa (CSKA Moscou)

Victor Moses (Chelsea, Inglaterra)

Alex Iwobi (Arsenal, Inglaterra)

Kelechi Iheanacho (Leicester, Inglaterra)

Moses Simon (Gent, Bélgica)

Junior Lokosa (Kano Pillars – Nigéria)

Simeon Nwankwo (Cotrone)