Grupo D: os convocados da Islândia para a Copa

Na última sexta-feira, a seleção da Islândia divulgou sua lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2018. O técnico Heimir Hallgrímsson aposta no meio-campista Gilfy Sigurdsson, do Everton, que ainda se recupera de uma lesão no joelho.

Goleiros

Hannes Pór Halldórsson – Randers (Dinamarca)

Frederik Schram – Roskilde (Dinamarca)

Rúnar Alex Rúnarsson – Nordsjaelland (Dinamarca)

Defensores

Ari Freyr Skúlason – Lokeren (Bélgica)

Hördur B. Magnússon – Bristol City (Inglaterra)

Hólmar Örn Eyjólfsson – Levski Sofia (Bulgária)

Kári Árnason – Aerdeen (Escócia)

Sverrir Ingi Ingason – Rostov (Rússia)

Ragnar Sigurdsson – Rostov (Rússia)

Samúel K. Fridjónsson – Valerenga (Noruega)

Birkir Már Saevarsson – Valur (Islândia)

Meias

Jóhann Berg Gudmundsson – Burnley (Inglaterra)

Arnór Ingvi – Mälmo (Suécia)

Aron Einar Gunnarsson – Cardiff City (País de Gales)

Ólafur Ingi Skúlason – Karabukspor (Turquia)

Gylfi Sigurdsson – Everton (Inglaterra)

Emil Hallfredsson – Udinese (Itália)

Birkir Bjarnason – Aston Villa (Inglaterra)

Atacantes

Rúrik Gíslason – Sandhausen (Alemanha)

Björn B. Sigurdarson – Rostov (Rússia)

Albert Gudmundsson – PSV (Holanda)

Alfred Finnbogason –Augsburg (Alemanha)

Jón Dadi Bödvarsson – Reading (Inglaterra)