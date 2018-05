Grupo D: os convocados da Croácia para a Copa

Nesta segunda-feira, o técnico da seleção da Croácia, Zlatko Dalic, divulgou a pré-lista de 32 convocados para a Copa do Mundo de 2018. Os meias Luka Modric, do Real Madrid, e Ivan Rakitic, do Barcelona, serão os responsáveis por liderar a equipe dentro de campo.

Confira a pré-lista da Croácia:

Goleiros

Danijel Subasic (Mónaco/FRA)

Lovre Kalinic (Gante/BEL)

Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb

Karlo Letica (Hajduk Split)

Defensores

Vedran Corluka (Lokomotiv Moscú/RUS)

Domagoj Vida (Besiktas/TUR)

Ivan Strinic (Sampdoria/ITA)

Dejan Lovren (Liverpool/ENG)

Sime Vrsaljko (Atlético Madrid/ESP)

Josip Pivaric (Dinamo Kiev/UKR)

Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/GER)

Matej Mitrovic (Brujas/BEL)

Borna Barisic (Osijek)

Zoran Nizic (Hajduk Split)

Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburgo/AUT)

Borna Sosa (Dinamo Zagreb)

Meias

Luka Modric (Real Madrid/ESP)

Ivan Rakitic (Barcelona/ESP)

Mateo Kovacic (Real Madrid/ESP)

Milan Badelj (Fiorentina/ITA)

Marcelo Brozovic (Inter Milán/ITA)

Marko Rog (Nápoles/ITA

Mario Pasalic (Spartak Moscú/RUS)

Filip Bradaric (Rijeka)

Atacantes

Mario Mandzukic (Juventus/ITA)

Ivan Perisic (Inter Milán/ITA)

Nikola Kalinic (AC Milan/ITA)

Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER)

Marko Pjaca (Schalke/GER)

Ante Rebic (Eintracht/GER)

Duje Cop (Standard LIeja/BEL)

Ivan Santini (Caen/FRA)