Grupo D: os convocados da Argentina para a Copa

O técnico da Argentina, Jorge Sampaoli, anunciou nesta segunda-feira a lista dos 35 jogadores pré-convocados da seleção para a disputa da Copa do Mundo, com a presença do ex-são-paulino Ricardo Centurión. Além do meia, que atuou no Brasil até 2016 e em grande fase no Racing, a convocação conta com outras surpresas, como o zagueiro Germán Pezzella, o lateral-esquerdo Cristian Ansaldi e o volante Rodrigo Battaglia, este último chamado pela primeira vez por Sampaoli.

Os convocados da Argentina

Goleiros

Sergio Romero (Manchester United-ING)

Wilfredo Caballero (Chelsea-ING)

Nahuel Guzmán (Tigres-MEX)

Franco Armani (River Plate)

Defesores

Eduardo Salvio (Benfica-POR)

Gabriel Mercado (Sevilla-ESP)

Javier Mascherano (Hebei Fortune-CHN)

Nicolás Otamendi (Manchester City-ING)

Ramiro Funes Mori (Everton-ING)

Federico Fazio (Roma-ITA)

Marcos Rojo (Manchester United-ING)

Nicolás Tagliafico (Ajax-HOL)

Marcos Acuña (Sporting-POR)

Cristian Ansaldi (Torino-ITA)

Germán Pezzella (Fiorentina-ITA)

Meias

Lucas Biglia (Milan-ITA)

Ever Banega (Sevilla-ESP)

Enzo Pérez (River Plate)

Ángel Di María (Paris Saint-Germain-FRA)

Pablo Pérez (Boca Juniors)

Rodrigo Battaglia (Sporting-POR)

Manuel Lanzini (West Ham-ING)

Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain-FRA)

Leandro Paredes (Zenit-RUS)

Guido Pizarro (Sevilla-ESP)

Ricardo Centurión (Racing Club)

Maximiliano Meza (Independiente)

Cristian Pavón (Boca Juniors)

Atacantes

Lionel Messi (Barcelona-ESP)

Sergio Agüero (Manchester City-ING)

Lautaro Martínez (Racing Club)

Diego Perotti (Roma-ITA)

Mauro Icardi (Inter de Milão-ITA)

Gonzalo Higuaín (Juventus-ITA)

Paulo Dybala (Juventus-ITA)