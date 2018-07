Tensão por disputar sua primeira final de Copa do Mundo? Não para Antoine Griezmann. O atacante do Atlético de Madri e da seleção francesa deu um show de simpatia e bom humor em sua última entrevista antes da decisão de domingo, contra a Bélgica, em Moscou. De forma espirituosa, Griezmann rebateu as críticas do goleiro belga Thibaut Courtois, sobe o “estilo defensivo” da França na semifinal entre as duas seleções.

“Não, não, Courtois tem de parar com isso. Ele jogou no Atlético e foi campeão espanhol. Ele joga no Chelsea. Ele acha o quê, que joga no Barcelona?”, ironizou o atacante, em Istra, nos arredores de Moscou, referindo-se ao estilo de jogo defensivo das equipes por onde Courtois passou. Um detalhe importante: recentemente Griezmann recusou uma proposta para atuar no Barcelona.

Griezmann também arrancou risos dos presentes ao revelar sua “estratégia”para vencer a Copa do Mundo: fazer menos gols. “Quando eu fui artilheiro da Euro-2016, nós perdemos, então eu disse a mim mesmo: ‘Vou tentar fazer menos gols dessa vez para ver se ganhamos’.” Na ocasião, ele marcou seis gols e terminou com o vice-campeonato. Na Rússia, fez três.

Cotado para o posto de melhor do mundo, Griezmann afirmou que não pensa na honraria, repetindo discurso de seu colega Kylian Mbappé e do rival Luka Modric, que estão no páreo na decisão de domingo. A disputa ficou mais acentuada com a eliminação precoce de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Mohamed Salah.

“Se ganharmos, com ou sem Bola de Ouro, não me importo nem um pouco. Quero ganhar a Copa do Mundo e farei tudo em campo para conseguir”, afirmou Griezmann.

França e Croácia se enfrentam na decisão da Copa do Mundo da Rússia neste domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Lujniki, em Moscou. A disputa do terceiro lugar, entre Bélgica e Inglaterra, acontecerá um dia antes, às 11h, em São Petersburgo.

(com Estadão Conteúdo)