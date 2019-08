Grêmio provoca Palmeiras com música de Sandy e Júnior após eliminação

O Grêmio usou as redes sociais para provocar o Palmeiras após a vitória por 2 a 1, no Pacaembu, nesta terça-feira 27, que valeu a classificação do time gaúcho para as semifinais da Libertadores pelo terceiro ano seguido. Em sua conta oficial no Twitter, a equipe tricolor de Porto Alegre postou trecho de uma música da dupla Sandy & Júnior, que no último final de semana se apresentou no Allianz Parque e forçou o time alviverde a mandar a partida no Pacaembu.

SEMIFINAIS

🎶Eu acho que pirei

Meus pés saíram do chão

Eu posso até voar

Segura o meu coração

Até me belisquei

Será que é ilusão

O que eu senti não dá

Pra explicar ou cantar numa canção

🇪🇪💪🏼🏆🏆🏆 #PALxGRE #Libertadores2019 #VamosTricolor #PuroSentimentohttps://t.co/rM0O4AyBn8 — Grêmio FBPA (@Gremio) August 28, 2019

O fato dos palmeirenses cederem o estádio para o show já havia rendido outras brincadeiras dos torcedores gremistas, cujo time tem apelido de “Imortal”, título de uma das canções mais famosas da dupla.

Após perder por 1 a 0 em Porto Alegre e sair atrás no jogo desta terça-feira, o Grêmio virou para 2 a 1, com gols de Everton e Alisson, e avançou na Libertadores.