Google homenageia Cobb Morley, um dos pais do futebol moderno

O Doodle do Google nesta quinta (16) homenageia um dos pais do futebol moderno. Ebenezer Cobb Morley nasceu em 16 de agosto de 1831, há 187 anos, e tornou-se um dos criadores do futebol organizado, popular no mundo todo, com regras estabelecidas. Foi também jogador do esporte.

Morley foi um dos criadores da FA, a Football Association, federação que até hoje existe na Inglaterra. Foi o primeiro secretário e segundo presidente da entidade, que criou as regras do esporte. Foram 23 inicialmente, que foram reduzidas para 13. Esteve em campo na primeira partida disputada com novo regulamento, em 1863.

Nascido na cidade de Hull, na Inglaterra, tornou-se um dos fundadores esportes após se mudar para Londres, no bairro de Barnes. Morreu em 1924, aos 93 anos, seis antes da primeira Copa do Mundo.