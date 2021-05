Goleiros brilham, Pedro decide e Flamengo vence Palmeiras no Brasileirão

Atual campeão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo derrotou o Palmeiras por 1 a 0 na primeira rodada da nova disputa da competição nacional. A partida, disputada no Maracanã, neste domingo, 30, contou com o brilho dos goleiros Diego Alves e Weverton, além de um gol anotado pelo artilheiro Pedro.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe a Chapecoense no domingo, 6, às 18h15. Antes, o clube alviverde visita o CRB pela terceira rodada da Copa do Brasil, na quinta-feira, 3, às 21h30. Já o Flamengo não sabe quando volta a entrar em campo. Em tese, o clube rubro-negro iria encarar o Grêmio no próximo domingo, 6, fora de casa, mas a partida deve ser adiada por ajuste de tabela.

O jogo começou muito disputado e repleto de faltas. A primeira boa chance foi do Flamengo, aos 11 minutos, quando Pedro recebeu de Arrascaeta, tentou tirar Weverton e chutou, mas o goleiro se recuperou, defendeu e a bola saiu pela linha de fundo. O Palmeiras aos 17 minutos. Rony cruzou rasteiro e Luiz Adriano, na pequena área, chutou. A bola foi no pé de Diego Alves e foi para fora.

O time rubro-negro voltou a levar perigo aos 24 minutos, com Arrascaeta. O uruguaio recebeu de Bruno Henrique, bateu sem muita força e Weverton fez uma defesa segura. Menos de dois minutos depois, o clube paulista respondeu. Raphael Veiga, dentro da área, bateu cruzado e Diego Alves se esticou para mandar a bola para escanteio. Já aos 29 minutos, Rony teve um gol anulado por impedimento.

Na reta final da etapa, aos 39 minutos, Luiz Adriano deu um lindo lançamento para Rony. O atacante disparou em velocidade, limpou a marcação e bateu firme, mas Diego Alves brilhou e defendeu mais uma vez.

Com menos de um minuto na etapa final, o Flamengo teve uma grande oportunidade. Arrascaeta lançou por cima para Bruno Henrique, que tentou encobrir Weverton e mandou a bola raspando o travessão. Aos 5 minutos, Gerson tocou na esquerda para Bruno Henrique, que bateu cruzado. A bola quicou antes de chegar em Weverton, mas o goleiro fez uma excelente defesa.

Melhor nesse início, o time da casa chegou aos 9 minutos com perigo. Arrascaeta mandou um foguete da entrada da área e Weverton caiu no lado direito para defender, sem rebote. No minuto seguinte, o Verdão chegou pela primeira vez no segundo tempo. Luan lançou para Rony, que bateu firme e parou em ótima defesa de Diego Alves. No rebote, Viña tocou para a meta quase vazia, mas o goleiro se recuperou e salvou novamente.

Já aos 24 minutos, Arrascaeta cobrou falta na segunda trave, Rodrigo Caio deu um peixinho para cabecear e parou em um milagre de Weverton. No rebote, Arão, mesmo caído, chutou, a bola bateu na defesa alviverde e ficou com novamente com o goleiro.

O Flamengo abriu o placar aos 29 minutos da etapa final. Bruno Henrique avançou em velocidade pela esquerda, passou por toda a marcação e cruzou na medida para Pedro, que, de carrinho, empurrou para o fundo da rede.

Aos 34 minutos, Bruno Henrique invadiu a área e passou para Arrascaeta. O uruguaio dominou e tocou para Vitinho, que chutou de esquerda, mas sem força e Weverton defendeu sem dificuldades. Já aos 45 minutos, Gustavo Scarpa aproveitou um rebote de fora da área e mandou uma bomba, que parou nas mãos do goleiro alviverde. Sem novas emoções, o Flamengo garantiu a vitória pelo placar mínimo.

