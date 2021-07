Goleira Bárbara bate boca com atleta paralímpica em rede social

Bastante criticada por suas atuações nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a goleira Bárbara, da seleção brasileira feminina de futebol, se envolveu em uma confusão nas redes sociais com Andréa Pontes, paratleta da canoagem, na manhã desta quarta-feira, 28, véspera das quartas de final do futebol feminino.

O clima tenso teve início após a esportista ironizar as atuações da arqueira do Brasil em publicação no Instagram: “Galera, uma sugestão: põe a Babi (goleira do Handebol) no lugar da Bárbara e tá tudo resolvido, Brasil campeão”. Em resposta, Bárbara demonstrou irritação com o comentário de Andréa e a provocou.

A goleira citou o fato de Pontes não estar classificada para as Paraolimpíadas e usou emojis de risada ao falar sobre a deficiência física da atleta. Dando sequência à discussão, a profissional da canoagem respondeu a jogadora citando sua forma física: “Quer fazer um tiro 200m de velocidade comigo? Você aguenta? ‘Cheinha’ como você está, o arrasto vai ser grande”.

A atleta da canoagem registrou tudo em seu story do Instagram e Bárbara respondeu a publicação de maneira privada. Porém, a paratleta expôs a conversa e as ofensas da goleira, que continuou citando a deficiência física de Andréa Pontes nas mensagens. Veja abaixo o print publicado no story:

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não se pronunciaram sobre o assunto. Recentemente, antes da confusão, a técnica da seleção feminina, Pia Sundhage, disse que bancaria a titularidade de Bárbara, apesar do mau momento na competição.