Globo contrata Ricardinho e Petkovic como comentaristas

A Rede Globo anunciou nesta quinta-feira a contratação dos ex-jogadores Ricardinho e Dejan Petković, que integrarão o time de comentaristas da casa “podendo atuar em todas as frentes: TV Globo, SporTV, Premiere e globoesporte.com.”

O sérvio Petkovic, ídolo do Flamengo e com passagens por Real Madrid, Vitória e Vasco, entre outros, estreará nesta tarde, no programa Seleção SporTV.

Ricardinho, que se destacou no Corinthians, passou por grandes clubes como Santos e São Paulo e foi campeão mundial em 2002 pela seleção brasileira, deve estrear em maio.

Tanto Petkovic quanto Ricardinho se tornaram treinadores após deixarem os gramados, mas não obtiveram sucesso. O último trabalho do sérvio, que também atuou como dirigente, foi no Vitória em 2017. Ricardinho, por sua vez, foi demitido pelo Londrina em março.