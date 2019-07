Gabriel Jesus revela ‘saia justa’ com Casagrande no hotel da seleção

Durante a transmissão da vitória do Brasil sobre a Argentina na semifinal da Copa América, o comentarista Walter Casagrande Júnior revelou um encontro com Gabriel Jesus no elevador do hotel da seleção. O ex-jogador que hoje trabalha na Rede Globo disse que deu apoio ao jovem e que uma hora “o tão procurado gol pela seleção iria sair” – até o tento marcado contra os argentinos, o atacante ainda não havia marcado em uma competição oficial pela seleção. Na zona mista após a partida, Jesus deu outra versão para a conversa e afirmou que “Casão” fez uma brincadeira e ele só respondeu pela educação.

“Na verdade ele não falou assim não, mas tudo bem. Alguns dos meninos que estavam no elevador até me zoaram porque eu não respondi. Até fui muito educado com ele porque eu tive educação da minha mãe. Ele brincou ali, mas não foi com essas palavras. Eu não gostei, óbvio, mas minha mãe educou muito bem seus filhos”, afirmou, em entrevista ao SporTV.

Em seguida, elogiou a equipe pela vitória sobre o rival e aproveitou para cutucar Casagrande. “Fico feliz pela partida da equipe, vitória, classificação muito importante para a final, pelo gol, mas deixo bem claro que o que importa é a vitória. Gol é consequência”.

Depois, no atendimento a outros jornalista na zona mista, Jesus voltou a falar sobre os questionamentos. “Eu vinha buscando o gol desde o primeiro segundo do primeiro jogo da Copa do Mundo. Aconteceu hoje, e eu tenho muita fé, Deus preparou esse momento para mim hoje. Fui muito forte de manter minha cabeça no lugar, com muita ajuda da minha família e das pessoas que me querem bem de verdade e vieram conversar comigo.”