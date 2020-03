Fotos: o futebol em tempos de coronavírus

1/10 Fogos de artifício são vistos do lado de fora do estádio Parc des Princes, na França (UEFA Pool/Handout/Reuters) 2/10 Torcedores do PSG usam máscaras protetoras do lado de fora do estádio antes da partida entre PSG x Borussia Dortmund, em Paris (Gonzalo Fuentes/Reuters) 3/10 Uma estátua representando um torcedor é vista nas arquibancadas, sendo homenageada por seu clube depois que ele faleceu há dois anos e o clube homenageando-o colocando uma estátua dele em seu assento (UEFA - Handout/Getty Images) 4/10 Estádio vazio para o duelo entre PSG x Borussia Dortmund, em Paris (UEFA - Handout/Getty Images) 5/10 Estádio vazio durante a partida da Liga dos Campeões entre Valencia e Atalanta, no Estádio Mestalla (UEFA - Handout/Getty Images) 6/10 Diego Simeone, do Atlético de Madrid e Jurgen Klopp, do Liverpool, evitam o toque de mão ao se cumprimentarem antes do confronto em Anfield (Laurence Griffiths/Getty Images) 7/10 Torcedores do PSG use reúnem do lado de fora do estádio antes da partida entre PSG x Borussia Dortmund, em Paris (Gonzalo Fuentes/Reuters) 8/10 Angel Di María, do PSG, celebra com os torcedores que estavam do lado de fora por causa do coronavírus (Handout/UEFA/Getty Images) 9/10 Josip Ilicic, da Atalanta, marcou quatro gols em jogo sem torcida (UEFA Pool/Getty Images) 10/10 Torcedores do PSG use reúnem do lado de fora do estádio antes da partida entre PSG x Borussia Dortmund, em Paris (Gonzalo Fuentes/Reuters)

A rodada desta semana das oitavas de final da Liga dos Campeões foi bastante afetada pela pandemia de coronavírus que se espalhou pela Europa. Duas partidas foram realizadas com portões fechados e a ausência de torcedores (ao menos na parte interna dos estádios) transformou completamente o ambiente.

Na eliminação do Valencia diante da Atalanta, na terça-feira 10, centenas de torcedores da equipe espanhola cercaram o estádio Mestalla para recepcionar o time. Dentro do estádio, apenas um assento estava ocupado: aquele onde fica a estátua de Vicente Navarro Aparício, feita pelo clube para homenagear o torcedor que nunca deixou de assistir às partidas mesmo após ficar cego.

A vitória do Paris Saint-Germain sobre o Borussia Dortmund nesta quarta-feira 11 também teve o Covid-19 como protagonista. Apesar da recomendação das autoridades francesas para que fossem evitadas aglomerações, torcedores do PSG prepararam uma grande festa do lado de fora do Parque dos Príncipes. Mesmo do lado de dentro, pôde-se ver os fogos de artifício e ouvir os gritos dos torcedores. O atacante Neymar, que marcou um dos gols da vitória por 2 a 0, chegou a brincar com a situação antes do jogo ao “cumprimentar”torcedores imaginários nas arquibancadas.

Neymar applauding all his fans in an empty stadium is 💯 the energy I’m here for. pic.twitter.com/xHSw2aSMbE Continua após a publicidade — Perfect Pass (@PerfectPass) March 11, 2020

A derrota do Liverpool para o Atlético de Madri teve torcedores nas arquibancadas do Anfield, mas também foi afetada pelo coronavírus. Como em todas as outras partidas, foi recomendado aos atletas que não se cumprimentassem antes da partida – um gesto praticamente simbólico em um jogo de tanto contato. O técnico Jürgen Klopp, da equipe inglesa, levou a recomendação bastante a sério e chegou a se irritar com fãs que lhe estenderam as mãos. “Tirem as mãos daí, seus idiotas”, desabafou. Com mais bom humor, o treinador cumprimentou o colega Diego Simeone tocando seu antebraço no do argentino, ambos devidamente cobertos.