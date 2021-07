Foto de Messi com a taça da Copa América quebra recorde de curtidas

Uma semana depois de conquistar a Copa América pela Argentina após derrotar o Brasil na final, Lionel Messi, 34 anos, segue batendo recordes, mas, agora, fora de campo. A postagem feita pelo atacante com o troféu da Copa América no Instagram soma mais de 20,2 milhões de curtidas e se tornou a foto mais curtida de um atleta na rede social.

Postada no dia 11 de julho, poucas horas depois da partida, a foto mostra o jogador abraçado com a taça e com a legenda: “Que bela loucura! Isso é incrível! Obrigado, Deus! Nós somos campeões!”.

Mais do que isso, o argentino conseguiu ultrapassar o recorde que pertencia a Cristiano Ronaldo, 36 anos. A homenagem do português a Diego Maradona, morto em 25 de novembro de 2020, tem mais de 19,8 milhões de curtidas no Instagram.