Fortes chuvas adiam partida entre Vasco e Cabofriense pelo Carioca

A partida entre Vasco e Cabofriense, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, marcada para acontecer às 21h30 desta quinta-feira, 30, em São Januário, foi adiada para esta sexta-feira, 31, às 11h, por conta das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro.

Por volta das 20h05, a Prefeitura do Rio decretou estádio de atenção na capital. Neste horário, já não havia energia no estádio vascaíno e o início foi, primeiramente, atrasado em 30 minutos.

As delegações chegaram a entrar no estádio e precisaram usar lâmpadas a base de baterias dentro dos vestiários. Por volta das 21h30, quando os portões seriam abertos aos torcedores, as luzes dos refletores, que funcionavam por conta dos geradores, voltaram a se apagar.

Às 22h, o prazo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para o início do jogo passou a ser 23h. Alexandre Campello, presidente do Vasco, chegou a dizer, às 22h30, que o problema havia sido resolvido e a bola rolaria às 23h.

Quando os goleiros já aqueciam em campo e a bola estava prevista para começar a rolar às 23h05, a iluminação voltou a cair e o confronto foi remarcado para esta sexta, às 11h. Ainda não se sabe se o jogo será aberto ao público ou não.

Vale ressaltar que o Vasco tem confronto marcado para o domingo, às 16h, contra o Botafogo no Engenhão. Diretor de competições da Ferj, Marcelo Viana garantiu que o clássico está mantido. Já a Cabofriense enfrenta o Macaé, no mesmo dia e horário, fora de casa.