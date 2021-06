Felipe se lesiona e Léo Ortiz, do RB Bragantino, é convocado pelo Brasil

O zagueiro Léo Ortiz, 25 anos, do Red Bull Bragantino, foi convocado para a seleção brasileira neste sábado (26). O jogador foi chamado para o lugar de Felipe, do Atlético de Madrid, da Espanha, que teve de ser desconvocado após sofrer uma lesão no joelho direito. Ortiz se juntará à delegação do Brasil para a disputa das quartas de final da Copa América na próxima terça-feira (29), logo após o término da primeira fase da competição.

“É até difícil encontrar palavras para descrever a felicidade que estou sentindo nesse momento. Essa convocação me fez lembrar de tudo o que eu passei para chegar até aqui. Desde criança, sempre pensei em vestir a camisa da seleção brasileira. Agora, terei essa oportunidade e já em uma grande competição oficial”, disse o zagueiro, em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa dele.

Felipe teve uma entorse no local no dia 16 de junho, um dia antes do Brasil derrotar o Peru por 4 a 0 na segunda rodada da Copa América 2021. O jogador fez um exame de imagem no dia seguinte, que comprovou uma lesão parcial no ligamento colateral externo. Ele ficou em tratamento nos últimos dias e realizou nova ressonância na quinta-feira (24), quando foi confirmado que ele não teria condições de jogo para esta competição.

Com a convocação para substituir Felipe, o zagueiro Léo Ortiz terá sua primeira oportunidade na seleção. O jogador foi revelado pelo Internacional, passou pelo Sport Recife e está desde 2019 no RB Bragantino. Recentemente, em partida contra o Flamengo válida pelo Brasileirão, ele completou 100 jogos pelo clube paulista.

O zagueiro @33leortiz, do @RedBullBraga, vai representar a #SeleçãoBrasileira principal pela primeira vez na carreira. Ele foi convocado para o lugar de Felipe, do Atlético de Madrid. Parabéns pela convocação! 👏🇧🇷 📸: Vinícios Oliveira/Red Bull Bragantino pic.twitter.com/o1AJ5IF2Pu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 26, 2021