O Palmeiras resolveu demitir o técnico Luiz Felipe Scolari na noite desta segunda-feira, 2. O treinador não resistiu à derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, no último domingo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pela assessoria do clube.

