Fã de Ronaldinho, Kobe Bryant era um grande entusiasta do futebol

Diz o ditado que os grandes se reconhecem. A relação entre Kobe Bryant e Ronaldinho Gaúcho, gênios contemporâneos do esporte, foi algo que extrapolou a protocolar admiração entre as principais estrelas do esporte mundial. Morto em um acidente de helicóptero neste domingo, a lenda do basquete mundial considerava o brasileiro pentacampeão do mundo um de seus ídolos vivos. Com apenas três anos de diferença entre um e outro, Kobe e Ronaldinho foram as faces de sua geração, que brilhou na primeira década dos anos 2000.

A paixão de Kobe pelo futebol, porém, vêm de muito antes. O americano morou na infância em Bolonha, na Itália, quando seu pai, Joe Bryant, jogava no Campeonato Italiano. Foi nessa época que Kobe se tornou torcedor do Milan, time que brilhava no final dos anos 80 e início dos 90. “É um jogo de estratégia”, disse Bryant sobre um dos motivos pelo qual se encantou pelo futebol. “Depois de receber a bola você precisa ter uma boa ideia do que está acontecendo a sua frente e de qual será seu próximo lance. Ainda quando criança, fui ensinado como jogar em triângulos e como utilizar os passos, o que me ajudou muito quando no basquete. Sempre gostei de quão veloz a bola se movimentava no futebol”.

Kobe e Ronaldinho eram patrocinados pela mesma empresa de material esportivo, a Nike. Em 2010, o fabricante colocou as duas estrelas do esporte em uma de suas propagandas mais aguardadas: o anúncio preparado sempre antes da Copa do Mundo, no qual geralmente só aparecem os principais nomes do futebol. No filme, Bryant foi colocado imitando um dos dribles de Ronaldinho e fazendo sua tradicional comemoração com as mãos, o “hangloose” (assista ao vídeo abaixo). Depois de começarem sua amizade, Kobe passou a se dizer torcedor um do Barcelona, time pelo qual Ronaldinho se consagrou mundialmente.

Foi o craque brasileiro inclusive que o apresentou a outro gênio com a bola nos pés: Lionel Messi. Em 2016, em entrevista à ESPN americana, Kobe revelou como ouviu falar do argentino pela primeira vez: “Há 11 anos exatamente (portanto 2005), o Barcelona veio a Los Angeles. Estava conversando com Ronaldinho, que é um grande amigo meu, que me disse: ‘Kobe, ouça, vou te apresentar quem vai ser o melhor jogador de todos os tempos'”, disse a lenda do Los Angeles Lakers. A pessoa em questão era o jovem Messi, ainda uma promessa. “Como? O que você disse? Você é o melhor”, duvidou Kobe. “Não, não. Este garoto ali (teria apontado para o argentino) vai ser o melhor”, teria dito Ronaldinho.

Os três gênios, inclusive, dividiram as atenções durante a Olimpíada de Pequim, em 2008. O torneio de futebol foi a primeira exibição de gala de Messi em um grande palco internacional. Vencedor da medalha de ouro com a seleção argentina, o então camisa 15 da seleção eliminou o Brasil, que tinha Ronaldinho em campo, da semifinal da competição. Kobe Bryant, que também levou o ouro com a seleção masculina dos Estados Unidos, revelou na mesma entrevista a ESPN quando teve seu primeiro contato com Messi: “Nos Jogos Olímpicos, o refeitório é sempre o melhor lugar pois você tem todos os atletas de todos os países em um só lugar. Estava passando por lá quando o vi sentado em uma das mesas com seus companheiros de time. Cheguei lá e sentei a seu lado e falamos sobre a Olimpíada e sobre futebol um pouquinho. Foi divertido.”