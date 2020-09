Expulso em clássico, Neymar acusa zagueiro espanhol de racismo

Recuperado de coronavírus, Neymar não teve uma estreia feliz na temporada 2020/2021. O atacante brasileiro foi expulso nos minutos finais da derrota por 1 a 0 Paris Saint-Germain para o Olympique de Marselha, neste domingo, 13, ao dar um tapa no zagueiro espanhol Álvaro González, a quem acusou de racismo.

Como de costume, o clássico francês foi bastante tenso e, jogando fora de casa, o Olympique chegou à vitória com um gol de Thauvin ainda no primeiro tempo. Atual tricampeão do Campeonato Francês, o PSG tem duas derrotas nas primeiras duas partidas da temporada. O Olympique está com seis pontos, um a menos que os líderes Monaco, Lille e Rennes, que têm um jogo a mais.

Neymar e González se estranharam ao longo de toda a partida. Ainda no primeiro tempo, Neymar acusou o espanhol de ter feito ofensas racistas. “Racismo, não. Ele pode dizer de tudo, mas racismo, não!”, disse Neymar aos árbitros e integrantes da comissão técnica do Olympique.

Cositas del primer tiempo. Di María lo escupe a Álvaro y éste de seguro lo insulta. La acusación de los jugadores del PSG (Angelito y Neymar) es que los insultos del español son racistas. El defensor del OM se excusa "no fue racismo tío" pic.twitter.com/TqqE0eJH8W
— Joaco Pelayo (@jqnpelayo) September 13, 2020

Já nos acréscimos do segundo tempo, após nova confusão, Neymar foi expulso com o auxílio do VAR por ter dado um tapa na nuca de Álvaro González. Na saída de campo, se justificou. “Bati nele porque ele é racista”, afirmou, em espanhol. No Twitter, o brasileiro foi além: “Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca”, desabafou.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca
— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020