Ex-atacante sérvio Kovacevic é baleado na Grécia

O ex-jogador sérvio Darko Kovacevic, com passagens por Real Sociedad e Olympiacos, entre outros, foi baleado em frente a sua casa na última terça-feira, 7, no subúrbio ateniense de Glyfada. O ex-atacante da seleção da Sérvia e Montenegro, de 46 anos, foi ferido no joelho e levado para um hospital local. Ele não corre risco de vida.

A polícia local informou que agressores não identificados atiraram em Kovacevic de um carro quando o ex-jogador de futebol saiu de seu próprio veículo, um Smart, que foi levado e encontrado queimado horas depois. De acordo com as primeiras investigações, acredita-se que o crime tenha sido cometido por um “profissional”, que não teria intenção de matar Kovacevic, mas de “assustá-lo” O sérvio disse que não reconheceu o atirador e que não havia sido ameaçado anteriormente.

Kovacevic jogou 59 jogos com a seleção das extintas Iugoslávia e Sérvia e Montenegro entre 1994 e 2004 e encerrou sua carreira jogando pelo Olympiacos de 2007 a 2009. Ele também vestiu a camisa do Real Sociedad em duas fases (1996-1999 e 2001-2007), Lazio (2001), Juventus (1999-2001), Sheffield Wednesday (1996), Estrela Vermelha de Belgrado (1994-1996) e no Proleter Zrenjanin (1992-1994) da Sérvia.

(com AFP)