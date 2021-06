Rússia vence Finlândia e embola grupo da Eurocopa

A Rússia venceu a Finlândia por 1 a 0, em São Petersburgo, em jogo válido pelo grupo B da Eurocopa nesta quarta-feira, 16. Com isso, a equipe russa embolou a chave, pois chegou aos três pontos, mesma situação da equipe finlandesa, que bateu a Dinamarca na estreia, e da Bélgica (que ainda joga nesta tarde).

A partida começou aberta e com muitos erros individuais. Logo no início da partida, o atacante da Finlândia Joel Pohjanpalo marcou, mas viu o gol ser anulado pelo VAR. Durante todo o primeiro tempo, o nível técnico da partida não cresceu, mas as chances apareceram e as equipes competiam bem. Assim, já nos acréscimos da etapa inicial, o meia-atacante russo Aleksei Miranchuk acertou bonito chute e abriu o placar.

Na segunda etapa, a seleção finlandesa abandonou preocupações defensivas e partiu para cima. O destaque finlandês Teemu Pukki levou perigo ao gol do goleiro russo Safonov. Na mesma moeda, a Rússia encaixou bons contra-ataques e quase ampliou.

Porém, a partida terminou com a vitória magra e três pontos para a seleção russa. No próximo dia 21, pela última rodada da fase de grupos, a Finlândia volta a campo contra a Bélgica. No mesmo dia, a Rússia encara a Dinamarca.