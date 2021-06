Eurocopa e Copa América: como assistir Uruguai x Chile e outros jogos

A segunda-feira, 21, contará com mais duelos pela Copa América. O principal destaque fica pelo embate entre Uruguai e Chile, na Arena Pantanal, em Mato Grosso, às 18h (de Brasília). O jogo terá transmissão exclusiva do canal a cabo Fox Sports.

Os uruguaios, que contam com estrelas como Edinson Cavani e Luis Suárez, tentam se recuperar da derrota para a Argentina na estreia da competição, enquanto os chilenos querem manter a invencibilidade, com uma vitória e um empate.

Ainda pelo grupo A da Copa América, a Argentina encara o Paraguai, às 21h, no estádio Mané Garrincha, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão exclusiva do canal a cabo ESPN Brasil. Lionel Messi e companhia querem praticamente sacramentar a ida às quartas de final do torneio com uma vitória, mas terão uma seleção paraguaia embalada pela frente.

Esta segunda ainda contará com quatro partidas pela Eurocopa: Ucrânia x Áustria e Macedônia do Norte x Holanda jogam às 13h (de Brasília), enquanto Rússia x Dinamarca e Finlândia x Bélgica às 16h. Todos os jogos terão transmissão exclusiva do canal a cabo SporTV.

Pelo grupo C, a já classificada seleção holandesa, com 6 pontos, quer terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Para isso, tentará vencer, em Amsterdã, a estreante Macedônia do Norte, que conta com o veterano Goran Pandev e ainda está zerada. No mesmo grupo, Ucrânia e Áustria se enfrentam, em Bucareste, para definir quem avança como vice-líder, já que ambas possuem 3 pontos somados.

Mais tarde, pelo grupo B, a Bélgica, também com o passaporte carimbado para a próxima fase, enfrenta, em São Petersburgo, a Finlândia, que tenta uma vaga como vice-líder ou entre as melhores terceiras colocadas. No mesmo grupo, a Rússia, com 3 pontos, encara a zerada Dinamarca, em Copenhage, buscando avançar na competição.