Eurocopa e Copa América: como assistir Brasil x Venezuela e outros jogos

O Brasil estreia pela Copa América neste domingo, 13, às 18h, contra a Venezuela, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em partida válida pelo grupo A. O duelo de abertura terá transmissão em TV aberta, do SBT, e em TV fechada, da ESPN Brasil.

O jogo da seleção brasileira, que segue invicta nas Eliminatórias da Copa do Mundo e quer defender o título da competição continental, acontece um dia depois do técnico Tite revelar que pediu à CBF para a Copa América não ser disputada em solo nacional. Do outro lado, a seleção venezuelana terá que driblar muitos problemas, já que no sábado, 12, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que doze membros, entre jogadores e membros da comissão técnica, testaram positivo para a Covid-19 e a Venezuela convocou 15 novos jogadores para a competição.

No primeiro dia de partidas da competição continental, a Colômbia entra em campo, na Arena Pantanal, em Mato Grosso, contra o Equador, às 21h. O jogo será transmitido em TV fechada, no Fox Sports.

Na última vez que se enfrentaram o Equador goleou a Colômbia por 6 a 1, em novembro de 2020, pelas Eliminatórias. Desde então, a seleção colombiana demitiu Carlos Queiroz, contratou Reinaldo Rueda e retomou os bons resultados. Por outro lado, os equatorianos vem de duas derrotas seguidas e buscam fazer um bom torneio.

Mais cedo, também neste domingo, a Eurocopa conta com três duelos: Inglaterra x Croácia, às 10h (de Brasília), Áustria x Macedônia do Norte, às 13h, e Holanda x Ucrânia, às 16h. Todos os jogos terão transmissão exclusiva do canal a cabo SporTV.

No primeiro jogo do dia, Inglaterra e Croácia reeditam a semifinal da Copa do Mundo de 2018, quando os croatas venceram por 2 a 1 e cravaram uma vaga na final. A partida, no Wembley, em Londres, é válida pelo grupo D.

Já pelo grupo C, dois jogos movimentam o domingo. Na National Arena, em Bucareste, Romênia, a Macedônia do Norte faz a sua primeira partida da história pela Eurocopa contra a Áustria, que nunca passou da fase de grupos no torneio. Mais tarde, na Amsterdam Arena, a instável Holanda sob o comando de Frank de Boer, mas que conta com um jovem e estrelado elenco, encara a Ucrânia, que quer surpreender.

Vinte e quatro equipes brigarão pelo título, que será decidido em 11 de julho, no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. Portugal de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e companhia defende o troféu e não terá vida fácil, pois caiu no chamado “grupo da morte”, ao lado de França, Alemanha e Hungria.