Estaduais voltam com Corinthians x Palmeiras e Gre-Nal; como assistir

Uma semana depois do título carioca do Flamengo, mais dois grandes Estaduais do país serão retomados nesta quarta-feira, 22, depois de mais de quatro meses de paralisação, e logo com dois grandes duelos: Corinthians x Palmeiras, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, e Internacional x Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Os dois clássicos acontecem sem a presença de público pela primeira vez na história, às 21h30 (de Brasília).

O dérbi paulista será transmitido em TV aberta pela Globo para os estados de SP, AC, AL, DF, GO, MA, MS, MT, PB, PI, PR, RN, RO, SE e TO e também pelo SporTV e Premiere. O Gre-Nal passará nos mesmos canais e será a principal atração do horário nobre da Globo no Rio Grande do Sul. Além de toda a rivalidade envolvida, os dois jogos têm caráter decisivo na retomada dos Estaduais, e terão desfalques, pois seus atletas estão entre os mais de 2 milhões de infectados pela Covid-19.

Corinthians pressionado no dérbi

Em São Paulo, a duas rodadas do fim da primeira fase, o Corinthians precisa da vitória para escapar do risco de rebaixamento e seguir com chances de classificação no grupo D – tem 11 pontos, seis a menos que o Red Bull Bragantino e cinco a menos que o Guarani. Em segundo no Grupo B, empatado em pontos com o líder Santo André, o Palmeiras chega mais tranquilo, mas quer manter a vantagem no confronto histórico com o rival, hoje empatado em 127 vitórias para cada.

O Corinthians não poderá contar com sua principal contratação, o atacante Jô, pois não conseguiu inscrevê-lo a tempo. O colombiano Victor Cantillo também está fora, pois testou positivo para o coronavírus e cumpre quarentena obrigatória. O Palmeiras tem ainda mais ausências: além do ídolo Dudu, que se transferiu ao Al-Duhail, do Catar, o time não terá Marcos Roch e Rony, suspensos, Gabriel Veron, lesionado, e Gustavo Gómez, com problemas contratuais. O meia Lucas Lima se recuperou de um quadro de Covid-19 e deve ser titular.

O clássico foi apimentado por um ato de vandalismo de torcedores do Palmeiras, que invadiram e picharam o gramado da Arena Corinthians na última madrugada. A diretoria alvinegra confirmou a veracidade das imagens que circularam em redes sociais e informou que prestou boletim de ocorrência por invasão de propriedade privada.

Prováveis escalações:

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley (Carlos Augusto); Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli. Técnico: Tiago Nunes

Palmeiras: Weverton; Mayke (Gabriel Menino), Felipe Melo, Vitor Hugo e Viña; Ramires, Bruno Henrique, Zé Rafael (Patrick) e Lucas Lima; Willian e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Coronavírus muda a cara do Gre-Nal

O Gre-Nal 425 tem o Inter como mandante, mas como a Prefeitura de Porto alegre não autorizou a realização de eventos esportivos na cidade, o jogo teve de ser transferido para Caxias. Os rivais gaúchos se enfrentaram pela última vez em 12 de março, em um inédito confronto pela Copa Libertadores que terminou empatado em 0 a 0, com oito expulsões e dirigentes contaminados pelo coronavírus após um jantar de confraternização.

Os dois clubes informaram que tiveram atletas contaminados pelo coronavírus (quatro do Inter e um do Grêmio), mas não revelaram suas identidades, nem se todos serão desfalques. J´se sabe, porém, que os colorados Bruno Fuchs e Thiago Galhardo e os tricolores Bruno Cortez e Lucas Silva foram vetados.

O Inter leva vantagem no confronto no Estádio Centenário, com duas vitórias e um empate, mas o Grêmio está há sete jogos invicto no Gre-Nal. Faltando três rodadas para o fim do segundo turno, o Colorado lidera o Grupo A e o rival está à frente do B. O campeão do turno vai decidir o Estadual com o Caxias, campeão da primeira metade.

Prováveis escalações:

Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Boschilia; D’Alessandro e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Matheus Henrique, Maicon e Jean Pyerre; Everton, Pepê (Alisson) e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho