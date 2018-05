Espanha anuncia lista de convocados para a Copa, com 3 brasileiros

O técnico Julen Lopetegui revelou nesta segunda-feira a lista de 23 convocados da seleção espanhola para a Copa do Mundo de 2018. Dentre os atletas que lutarão pelo segundo título do país, destacam-se o veterano Andrés Iniesta e o jovem Marco Asensio, além de três atletas brasileiros naturalizados: o meia Thiago Alcântara e os atacantes Diego Costa e Rodrigo Moreno.

As ausências mais marcantes foram as de dois jogadores do Chelsea: o lateral Marcos Alonso, surpreendentemente preterido por Nacho Monreal, do Arsenal, e o atacante Alvaro Morata. Lopetegui admitiu que foi difícil fechar a lista final da Espanha.

“É a parte mais amarga. Jogadores como Morata, Vitolo, Bartra, Illarramendi, mereciam estar aqui, mas não estão. No fim, tenho de fechar a lista e esta é a que entendemos que mais pode nos ajudar nessa aventura”, afirmou o treinador, que assumiu o cargo após a Euro-2016. Real Madrid e Barcelona formam a base do time, com seis representantes do primeiro e quatro do segundo. O Atlético de Madri tem três jogadores na lista.

Os convocados da seleção espanhola para a Copa da Rússia:

Goleiros:

De Gea (Manchester United)

Reina (Napoli)

Kepa (Athletic de Bilbao);

Defensores:

Carvajal (Real Madrid)

Nacho (Real Madrid)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Jordi Alba (Barcelona),

Gerard Piqué (Barcelona)

Azpilicueta (Chelsea)

Monreal (Arsenal)

Odriozola (Real Sociedad);

Meio-campistas:

Isco (Real Madrid)

Lucas Vázquez (Real Madrid)

Busquets (Barcelona)

Iniesta (Barcelona)

Koke (Atlético de Madrid)

Saúl (Atlético de Madrid)

Thiago Alcântara (Bayern de Munique)

David Silva (Manchester City)

Atacantes:

Diego Costa (Atlético de Madrid)

Rodrigo (Valencia)

Iago Aspas (Celta)

Asensio (Real Madrid)