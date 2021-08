‘Equipe jogou muito’, diz Renato Gaúcho após vitória do Flamengo

O Flamengo segue em grande fase sob o comando de Renato Gaúcho. Neste domingo, 1º, o clube carioca venceu o Corinthians por 3 a 1 em plena Neo Química Arena, em Itaquera, e alcançou a sexta vitória em seis jogos disputados com o treinador.

“A equipe jogou muito, está de parabéns”, resumiu o técnico após a vitória do Flamengo, que contou com gols de Éverton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique. O time paulista descontou com Vitinho. “Importante que conseguimos mais três pontos fora de casa contra uma grande equipe, que é o Corinthians”, completou Renato Gaúcho.

Com o treinador, o time alcançou a marca de 24 gols feitos e apenas 3 sofridos em seis partidas. “Sempre procuro trabalhar com o meu grupo para buscar as vitórias. Lógico que nenhum clube vai viver apenas com vitórias, mas trabalhamos para isso. Daqui a pouco vamos tropeçar, é normal. Mas estou satisfeito, porque nosso dia a dia tem sido de muito trabalho e alegria. Por enquanto tem dado certo”, afirma.

Por fim, Renato Gaúcho disse que vai mandar uma equipe alternativa para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o ABC. Na ida, o clube carioca goleou por 6 a 0. O próprio treinador não vai para a partida em Natal.

“Essa semana conversei com o Marcos Braz, que está na Europa, e pedi autorização para levar uma outra equipe para disputar o jogo de volta contra o ABC. Vou poupar alguns jogadores que estão desgastados. Vou ficar com eles para poder treinar mais, colocar algumas ideias a mais. Vai o Alexandre [Mendes, seu auxiliar] para o jogo contra o ABC”, concluiu Renato.