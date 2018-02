Empresa de jogador francês vale mais que Real e Barcelona juntos

O meio-campista francês Mathieu Flamini pode até ter enriquecido jogando futebol, mas tornou-se bilionário graças à visão empreendedora que teve. Em 2008, enquanto jogava no Milan, o atleta fundou a empresa GFBiochemicals ao lado do economista e empreendedor Pasquale Granata, a primeira do mundo a produzir ácido levulínico em escala comercial, já patenteado. Hoje a empresa é avaliada em 30 bilhões de euros (cerca de 120 bilhões de reais).

O ácido levulínico é uma biomassa que pode substituir o petróleo, mas sem causar grandes danos à natureza. Isso deu à empresa do jogador francês prêmios de inovação na área de sustentabilidade e um valor que ele jamais receberia jogando futebol.

De acordo com o site TransferMarkt, os elencos de Barcelona e Real Madrid, somados, estão avaliados em 1,8 bilhão de euros (cerca de 7,2 bilhões de reais) e, de acordo com a revista americana Forbes, as equipes valem 7,2 bilhões de euros (cerca de 29 bilhões de reais), valor ainda muito inferior à empresa do jogador.

Com uma carreira de sucesso nos gramados, o jogador escondeu sua participação na empresa até 2015, quando divulgou ao jornal The Sun sobre sua nova empreitada. Foram gastos milhões de euros e quase uma década para o desenvolvimento do projeto. Próximo de se aposentar dos gramados, o francês de 33 anos foi apresentado pelo Getafe, primeiro clube espanhol de sua carreira, e explicou que, apesar do sucesso na empresa, sua paixão ainda é o futebol.

“Tenho interesses além do futebol, mas minha prioridade é no campo, pois amo o futebol e é nisso que estou concentrado. Tive outras oportunidades de vir à Espanha, mas na minha idade e nesse estágio da carreira é importante encontrar um projeto do qual eu goste. Desde que estive aqui em dezembro, sabia que queria jogar no Getafe”, afirmou o jogador e empresário francês, que assinou um contrato até o meio de 2019.

Flamini iniciou sua carreira no Olympique de Marselha em 2003 e depois jogou por Arsenal, Milan e Crystal Palace.