Em jogo retomado, PSG goleia Istanbul com três gols de Neymar

Neymar teve atuações brilhantes, dentro e fora de campo, nesta rodada da Liga dos Campeões. Um dia depois de ser um dos líderes do protesto contra o racismo que paralisou a partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, o brasileiro marcou três gols na goleada por 5 a 1 nesta quarta-feira, 9, na retomada do duelo. Com isso, o PSG terminou na liderança do Grupo H, à frente do RB Leipzig.

O jogo no Parque dos Príncipes, em Paris, foi reiniciado a partir dos 13 minutos do primeiro tempo, momento em que o jogo havia sido paralisado no dia anterior devido à uma acusação de racismo, depois que o quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu expulsou o ex-atacante da seleção camaronesa, Pierre Webó, atual membro da comissão técnica do clube turco.

Na retomada, que contou com uma nova escala de arbitragem, os dois clubes entraram em campo com camisas com a mensagem “Não ao racismo” e os atletas ajoelharam com o punho cerrado em sinal de protesto. Quando a bola rolou, Neymar comprovou estar vivendo uma das melhores temporadas de sua carreira.

O primeiro gol foi o mais bonito: Neymar recebeu de Verrati, aplicou um drible por entre as pernas do defensor e bateu com categoria no canto. O segundo veio após assistência de Kylian Mbappé e o terceiro, já no início da segunda etapa, em mais uma bela finalização da entrada da área. Mbappé marcou os outros dois do PSG enquanto Topal descontou para os turcos.

Com a goleada, o atual vice-campeão PSG terminou a primeira fase com os mesmos 12 pontos do RB Leipzig, mas com vantagem no confronto direto. Com isso, terá a vantagem de enfrentar um segundo colocado no sorteio das oitavas de final.

Paris Saint-Germain and İstanbul Başakşehir players joined together in a show of solidarity ahead of tonight's match. pic.twitter.com/BYb8a2Tz0Z — UEFA (@UEFA) December 9, 2020