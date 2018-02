Em jogo com nove expulsões, Bahia vence o Vitória por WO

O clima quente dentro de campo foi a tônica do clássico entre Vitória e Bahia desde os primeiros minutos. Em uma partida encerrada com nove expulsões, o Esquadrão de Aço acabou vitorioso por WO.

O Bahia começou melhor apostando na marcação alta. Depois de um período mais equilibrado, o Vitória abriu o placar aos 33 minutos. O lance mais perigoso do visitante no primeiro tempo foi o gol perdido por Edigar Junio, que isolou sozinho a bola dentro da área. No segundo tempo, os comandados de Guto Ferreira empataram logo no início, de pênalti.

Após o gol de empate do Bahia, houve uma confusão generalizada por conta da comemoração de Vinícius dançando. Ao todo, sete atletas acabaram expulsos por conta da briga e mais dois posteriormente.

Com a derrota por WO, o Vitória perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Baiano e pode ver o Juazeirense abrir vantagem na ponta, caso vença o Jequié. Já o Bahia conseguiu se recuperar e mantém a briga pelas primeiras posições.

O jogo

Digno do clássico Ba-Vi, a partida começou eletrizante e com lances ríspidos desde o primeiro minuto, com cartão amarelo para Bruno Bispo por reclamação após a marcação de falta. Mais intenso em campo, o Bahia criava as melhores chances roubando a bola na pressão da saída de bola do rival.

A primeira chance clara de gol da partida foi da equipe comandada por Guto Ferreira. Após cobrança de falta desviada na defesa do Vitória, a bola sobrou para Kayke, que testou obrigando boa defesa de Fernando Miguel. A resposta dos donos da casa veio aos 15 minutos. Kanu aproveitou a ligação direta do goleiro e bateu em cima de Douglas. No rebote, Neílton pegou de três dedos, mas mandou para fora.

Após a parada técnica, o Vitória voltou melhor e conseguiu concretizar o bom momento abrindo o placar aos 33 minutos. Depois de dividir do alto, Neílton deixou a bola para Rhayner, que tocou para Denílson. Na primeira conclusão, o atacante parou em Douglas, mas na segunda conseguiu balançar as redes. Na tentativa de conter o ímpeto ofensivo após sofrer o gol, o Bahia criava com muita cautela suas jogadas ofensivas. Aos 43 minutos, na melhor chance do Esquadrão de Aço, Edigar Junio, sozinho, isolou o chute.

A tônica do segundo tempo repetiu a do primeiro. Melhor no início, o Bahia conseguiu superar a forte marcação do Vitória e teve um pênalti marcado logo aos três minutos, após toque na mão de Uillian Corrêa. Na cobrança, Vinícius deixou tudo igual no Barradão.

A comemoração do gol de empate deu início a uma confusão generalizada no Barradão. Após converter o pênalti e dançar, Vinícius foi agredido por diversos jogadores, que começaram uma briga com diversos personagens. Ao todo, sete atletas foram expulsos, sendo quatro do Bahia (Edson, Rodrigo Becão, Vinícius e Lucas Fonseca) e três do vitória (Kanu, Denílson e Rhayner).

A confusão não deu trégua após as expulsões. A partida continuou violenta e, com as expulsões de Uillian Correia e Bruno Bispo, o Vitória acabou derrotado por WO.