Menos de 24 horas depois da noite de gala de Cristiano Ronaldo em Sochi, marcando três contra a Espanha, na sua estreia na Copa do Mundo de 2018, a comparação é inevitável: quem sai na frente como candidato a melhor do Mundial? A máquina portuguesa de fazer gols começou com boa vantagem sobre o gênio de refinados toques Lionel Messi. E por muitos motivos.

O desafio de Cristiano Ronaldo era bem maior, contra a tradicional Espanha, o que atiçou os instintos do português – ele conhece muito bem a seleção espanhola, que tem vários companheiros dele no Real e adversários bem conhecidos Barcelona. Ele abusou de sua estrela: correu pela esquerda, pela direita, chutou, lançou, reclamou, pediu a bola, quis participar de tudo o tempo todo. Tem fome de bola e de gols. É um atleta completo e performático, marrento, vaidoso, mas não foge um só momento do jogo, encara a marcação, cai, levanta, e faz gol. Sofreu penalty – marcou. Chutou meio sem jeito de for a da area, e o goleiro ajudou. E bateu uma falta à la Zico. Foram três. Foi quase perfeito…

Messi tinha pela frente a Islândia, sem grande tradição no futebol, mas com jogadores aguerridos. Ao seu estilo, Messi caminhou bastante em campo, deu pequenas arrancadas, tentou chutes, quase todos bloqueados e teve a chance de marcar, de pênalti. Mas perdeu… Tentou marcar, não conseguiu. Nenhum dos dois venceu o jogo, mas Cristiano foi determinante para empatar com a Espanha. Messi não teve forças para fazer o mesmo contra a Islânida – se bem que ambos atuam em seleções com nível muito abaixo do dos dois craques

Na conta final, Cristiano teve uma noite de glória e Messi ficou perto da frustração. Na primeira rodada está dando Cristiano com folga. Mas é bom lembrar que Neymar entra em campo neste domingo e o egípcio Salah, na terça.