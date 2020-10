Eliminatórias: Tite convoca seleção com Vinicius Junior e Arthur

Atualizado em 23 out 2020, 11h47 - Publicado em 23 out 2020, 11h29

Por Da Redação - Atualizado em 23 out 2020, 11h47 - Publicado em 23 out 2020, 11h29

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 23, a convocação da seleção brasileira para os próximos compromissos do time nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra Venezuela e Uruguai, que acontecem 13 de novembro, no Morumbi, em São Paulo,em 17 de novembro, no Centenário, em Montevidéu, respectivamente. A lista teve poucas novidades em relação ao elenco que venceu Bolívia e Peru na rodada inaugural.

Os destaques foram as entradas do volante Arthur, da Juventus, e do atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, que entraram nas vagas de Bruno Guimarães e Rodrygo. Gabriel Menino, do Palmeiras, seguiu como escolha na lateral-direita, mesmo após a recuperação de lesão do veterano Daniel Alves.

Tite rasgou elogios a Vinicius Junior, que desfruta de boa fase no Real Madrid. “Ele é um jogador da abertura, da amplitude, do um contra um. Ele tem virtudes físicas extraordinárias. Impressiona.”

Tite também exclui da lista anterior o goleiro Santos, do Athlético-PR e o zagueiro Felipe, do Atlético de Madri, substituídos por Ederson, do Manchester City, e Eder Militão, do Real Madrid. Gabriel Jesus, que havia sido cortado para a estreia de Matheus Cunha, retorna ao time.

Por conta das medidas de segurança envolvendo a pandemia do novo coronavírus, a convocação não contou com a presença de jornalistas na sede da CBF, como de costume. O Brasil iniciou a campanha com vitórias por 5 a 0 sobre a Bolívia e 4 a 2 sobre o Peru e, por isso, lidera a competição com seis pontos, ao lado da Argentina. Colômbia e Paraguai completam a zona de classificação direta, com quatro pontos.

A lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Porto) e Renan Lodi (Atlético de Madri)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Eder Militão (Real Madrid), Rodrigo Caio (Flamengo)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Arthur (Juventus), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho (Barcelona), Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid), Neymar (PSG), Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool) e Richarlison (Everton)

Assine DAZN | 30 dias grátis para curtir os maiores craques do futebol mundial ao vivo e