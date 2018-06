A Copa do Mundo de 2018 acabou para Cristiano Ronaldo e Lionel Messi neste sábado, 30, nas oitavas de final. A Argentina foi eliminada pela França após derrota por 4 a 3, enquanto Portugal caiu para o Uruguai por 2 a 1. Essa pode ter sido a última vez que o mundo assistiu aos dois melhores jogadores do mundo nos últimos dez anos disputando um Mundial.

Os dois dominam o cenário recente do futebol mundial, cada um com cinco prêmios de melhor jogador mundo, além de quatro chuteiras de ouro para o português e cinco para o argentino. Em conquistas coletivas, Cristiano acumula cinco títulos de Liga dos Campeões da Europa com Manchester United (1) e Real Madrid (4); Messi tem quatro, todos com o Barcelona.

A grandeza em prêmios individuais e coletivos da dupla por clubes jamais foi vista antes, porém, por suas seleções, Messi e Cristiano Ronaldo não possuem uma grande diversidade de troféus. Ronaldo conquistou a Eurocopa com Portugal em 2016, Messi não conseguiu nenhum título com a seleção adulta – tem apenas um ouro olímpico em Pequim-2008 -, o que não diminui o destaque dos dois na prateleira dos melhores jogadores da história.

Na Copa da Rússia, o atacante português se deu melhor em termos individuais, com quatro gols em quatro jogos, enquanto o argentino marcou apenas um, também com quatro partidas disputadas. No total, Messi soma seis gols em Mundiais, enquanto Ronaldo acumula 7.

É pouco provável que Messi, com 31 anos de idade, volte a defender a Argentina na próxima Copa, em 2022, no Qatar. quando terá 35, até porque ele já chegou a anunciar a aposentadoria da seleção após o fracasso na final da Copa América contra o Chile, em 2016. Cristiano Ronaldo, com 33 anos, também é dúvida para 2022, quando terá 37 anos, idade considerada bem avançada para jogadores de futebol.