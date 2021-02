Eleito, Ronaldo diz que incluiria Zico na seleção de todos os tempos

Chegou às bancas nesta sexta-feira a edição especial da revista PLACAR que elegeu a seleção brasileira de todos os tempos. A camisa 9 é de Ronaldo, que forma um luxuoso ataque com Pelé, Garrincha e Romário. O Fenômeno recebeu 130 menções dos 170 repórteres, narradores e comentaristas convidados a votar.

Além de perfis de cada um dos 33 atletas e três treinadores eleitos, a edição de colecionador traz entrevistas com todos os titulares ainda vivos. A PLACAR, Ronaldo não titubeou quando perguntado sobre qual jogador sentiu falta na equipe titular eleita. “Sem dúvidas, Zico, meu ídolo”. Confira, abaixo, a entrevista com ex-atacante campeão mundial em 1994 e 2002.

Você e Romário fizeram durante breve tempo dobradinha na seleção; infelizmente Romário não foi à França. Como seria fazer dupla mais tempo com ele? É impossível prever desempenho. A gente sabe que, no futebol, tudo pode acontecer. O que eu posso afirmar é que a nossa dupla deu muito certo.

Como seria ter Pelé armando jogadas para você com Garrincha do lado direito? Ahhh… Nos entenderíamos muito bem (risos). É claro que seria um sonho, para mim e para qualquer jogador, tocar bola com aqueles que inspiraram o nosso futebol.

Se você pudesse chamar um décimo segundo jogador nessa seleção, quem seria? Sem dúvida, o meu maior ídolo: Zico.

De todos os seus gols na seleção, qual o mais marcante? Sempre digo que gols são como filhos: impossível escolher um. Mas os dois na final da Copa de 2002, por tudo o que representaram para mim e para o Brasil, têm um lugar especial no meu coração.

