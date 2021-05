‘El Presidente’: Ronaldo lança documentário sobre sua nova carreira

A empresa de streaming DAZN e o ex-jogador Ronaldo anunciaram uma parceria para a produção de conteúdos sobre a carreira do artilheiro e hoje dirigente. O primeiro material a ser lançado se chama “El Presidente”, uma série em seis episódios que mostrará o cotidiano do Fenômeno como mandatário do Valladolid, clube da primeira divisão espanhola.

Com filmagens de bastidores, vestiários e conversas inéditas, o projeto promete mergulhar na intimidade do presidente do Valladolid. Grandes nomes do futebol que atuaram com Ronaldo, como Pep Guardiola, Javier Zanetti, Bolo Zenden, Roberto Carlos e Dida, concederam entrevistas para a produção.

O ídolo da seleção brasileira, com passagens por Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Milan e Corinthians, divulgou um trailer de El Presidente em suas redes sociais. Em um dos momentos, ele ouve de Florentino Pérez, chefe do Real Madrid, que “é mais difícil ser presidente do que jogador.” A série mostrará a luta bem sucedida do time para escapar do rebaixamento, que incluiu uma viagem a Ibiza e iPhones de premiação aos atletas.

Até o momento, não há acordo que garanta a disponibilização da série para o Brasil, mas negociações estão em curso. A parceria com Ronaldo faz parte de uma nova onda de produções da DAZN, que entregará novos materiais, sobre diversas personalidades do esporte.